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  • «Вся Москва, да и вся Россия будет болеть за «Динамо» в матче против «Зенита». Многие мечтают о смене чемпиона». Сметанин об игре
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«Вся Москва, да и вся Россия будет болеть за «Динамо» в матче против «Зенита». Многие мечтают о смене чемпиона». Сметанин об игре

Сметанин заявил, что вся Россия будет болеть за «Динамо» в игре с «Зенитом».

«Динамо» встретится с «Зенитом» в 26-м туре Мир РПЛ 26 апреля.

«Уверен, в субботу вся Москва, да и вся Россия будет болеть за «Динамо» в матче против «Зенита». Не удивлюсь, если болельщики «Спартака» и особенно ЦСКА, братского для «Динамо» клуба, решат устроить себе футбольный день: днем сходят поболеть против «Зенита» на «ВТБ Арену», а оттуда – на вечернее дерби в Тушино, тем более все рядом.

Многие мечтают о смене чемпиона и размышляют в духе «кто угодно, только не «Зенит». Год назад, например, много раз слышал от болельщиков «Спартака» и других команд: болеем за «Динамо», лишь бы не «Зенит» стал первым. А сейчас «Динамо» едва ли не последняя серьезная преграда на пути «Зенита» к золоту, дальше у них соперники послабее. «Спартаку» и ЦСКА – как и «Краснодару», конечно – очень выгодно, чтобы «Зенит» оступился.

Мой прогноз на игру? Ожидаю классный футбол и настоящую битву на поле. Ведь для «Динамо» победа над «Зенитом» едва ли не последняя возможность сохранить реальные шансы в борьбе за топ-3. Болельщики «Динамо», все на стадион!» – сказал бывший футболист «Динамо» Андрей Сметанин.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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