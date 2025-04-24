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Варди уйдет из «Лестера» по окончании сезона. Джейми играл за клуб 13 лет и выиграл с ним АПЛ

«Лестер» объявил об уходе Джейми Варди по окончании сезона.

«Подтверждаем, что легендарный нападающий Джейми Варди покинет «Лестер» этим летом после 13 сезонов, в течение которых он стал нашим величайшим игроком», – говорится в сообщении клуба, вылетевшего из АПЛ.

Варди выступал за «Лестер» с 2012 года. Джейми провел за клуб 498 матчей и забил 198 голов. Вместе с клубом 38-летний нападающий стал чемпионом Англии, выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Лестера»
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