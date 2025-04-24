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Левников – главный судья дерби «Спартак» – ЦСКА. Мешков назначен на матч «Динамо» и «Зенита»

Кирилл Левников назначен судьей матча «Спартак» – ЦСКА.

РФС опубликовал список назначений арбитров и инспекторов на матчи 26-го тура Мир РПЛ.

25 апреля (пятница)

«Динамо» Махачкала – «Краснодар»: судья – Артем Чистяков 

Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Алексей Тюмин.

26 апреля (суббота)

«Динамо» Москва – «Зенит»: судья – Виталий Мешков 

Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Сергей Французов.

«Пари НН» – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов 

Помощники судьи – Андрей Болотенков, Валентин Мурашов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Александр Гвардис.

«Ростов» – «Локомотив»: судья – Сергей Карасев 

Помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Александр Гончар.

«Спартак» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников 

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Николай Иванов.

27 апреля (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Оренбург»: судья – Алексей Сухой 

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Александр Богданов; резервный судья – Вера Опейкина; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Химки» – «Акрон»: судья – Егор Егоров 

Помощники судьи – Денис Петров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Богдан Головко; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Артем Любимов; инспектор – Олег Соколов.

«Рубин» – «Факел»: судья – Роман Сафьян 

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Алексей Резников.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт РФС
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