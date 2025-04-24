«Оренбург» выложил свою таблицу посещаемости в ответ на пост «Химок» – в ней он на первом месте: «Подсчитали, циферки прикинули...»
«Оренбург» дал ответ на рейтинг посещаемости матчей от «Химок».
Ранее подмосковный клуб составил таблицу, в которой привел данные о доле жителей городов, посещающих домашние матчи клубов из этих населенных пунктах. Сами «Химки» оказались на 4-м месте.
«Оренбург» отреагировал на эти подсчеты и выложил обновленную таблицу, в которой занимает первую строчку. В качестве населенного пункта, в котором выступает команда, назван поселок Ростоши с населением 5000 человек, посещаемость игр – 4449 человек (89%).
«Подсчитали, циферки прикинули... И немного поправили статистику коллег из ФК «Химки», – говорится в сообщении «Оренбурга».
Изображение: t.me/fcorenburg
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»
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