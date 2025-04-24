Ислам Махачев проведет бой с Джастином Гейджи (Чейл Соннен)
Чейл Соннен рассказал, с кем подерется Ислам Махачев.
«Я не верю в эту информацию, но ее дает человек, которому я вынужден верить. Ислам Махачев будет защищать титул против Джастина Гейджи», – сказал бывший боец UFC Чейл Соннен.
В последнем бою на UFC 313 Гейджи победил Рафаэля Физиева. Махачев в январе на UFC 311 справился с Ренато Мойкано.
Ранее сообщалось, что Илия Топурия, который вызывал на бой Ислама Махачева, подерется за чемпионский пояс на турнире UFC 317.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Чейла Соннена
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