Ислам Махачев проведет бой с Джастином Гейджи (Чейл Соннен)

Чейл Соннен рассказал, с кем подерется Ислам Махачев.

«Я не верю в эту информацию, но ее дает человек, которому я вынужден верить. Ислам Махачев будет защищать титул против Джастина Гейджи », – сказал бывший боец UFC Чейл Соннен .

В последнем бою на UFC 313 Гейджи победил Рафаэля Физиева. Махачев в январе на UFC 311 справился с Ренато Мойкано.

Ранее сообщалось , что Илия Топурия, который вызывал на бой Ислама Махачева, подерется за чемпионский пояс на турнире UFC 317.

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