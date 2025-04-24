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«Авангард» опроверг слухи о сокращении финансирования в пользу СКА: «Информация не соответствует действительности. Мы топ-клуб с топ-целями!»

В «Авангарде» опровергли данные о сокращении финансирования клуба.

Ранее сообщалось, что финансирование омской команды может быть сокращено. Журналистка Дарья Тубольцева написала: «Если правильно поняла, часть средств будет перераспределена в пользу СКА». 

«В последнее время в информационном пространстве стали появляться слухи о возможном сокращении финансирования клуба.

Заявляем ответственно: данная информация не соответствует действительности. Финансовое положение ХК «Авангард» остается стабильным, а перед клубом по-прежнему стоят самые амбициозные цели.

В ближайшее время в Омске состоится итоговая пресс-конференция, на которой главный тренер и генеральный менеджер клуба подведут итоги завершившегося сезона и расскажут о планах на будущее.

Если кратко: мы топ-клуб с топ-целями! За Омск, за победу!» – говорится в заявлении «Авангарда». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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