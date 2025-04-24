Холанд станет главной целью Переса, если Винисиус покинет «Реал» (The Athletic)

«Реал» попытается подписать Эрлинга Холанда в случае ухода Винисиуса Жуниора.

Ранее сообщалось , что Винисиус давал понять, что его привлекает предложение Саудовской Аравии. Кроме того, окружение вингера отрицает договоренность с «Реалом » о продлении контракта.

По данным The Athletic, подписание Холанда станет главной целью президента «Реала» Флорентино Переса в случае ухода бразильца, несмотря на то, что Эрлинг продлил контракт с «Ман Сити » до 2034 года.

Отмечается, что «Реал» проявлял интерес к Холанду еще до его перехода в «Манчестер Сити», и Перес по-прежнему остается большим поклонником норвежца.