Холанд станет главной целью Переса, если Винисиус покинет «Реал» (The Athletic)
«Реал» попытается подписать Эрлинга Холанда в случае ухода Винисиуса Жуниора.
Ранее сообщалось, что Винисиус давал понять, что его привлекает предложение Саудовской Аравии. Кроме того, окружение вингера отрицает договоренность с «Реалом» о продлении контракта.
По данным The Athletic, подписание Холанда станет главной целью президента «Реала» Флорентино Переса в случае ухода бразильца, несмотря на то, что Эрлинг продлил контракт с «Ман Сити» до 2034 года.
Отмечается, что «Реал» проявлял интерес к Холанду еще до его перехода в «Манчестер Сити», и Перес по-прежнему остается большим поклонником норвежца.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
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