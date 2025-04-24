На ТВ «Реала» заявили, что решение Бенгоэчеа помешало клубу победить «Атлетико» в феврале – Рикардо отвечал за ВАР. Судья назначен на финал Кубка Испании с «Барсой»

На клубном ТВ «Реала» вспомнили, как судья «помешал» клубу выиграть дерби.

Клубное телевидение мадридского клуба выпустило видео, в котором раскритиковало назначение Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа на матч с «Барселоной» в финале Кубка Испании.

Авторы ролика вспомнили об игре с «Атлетико » (1:1), которая прошла 8 февраля этого года. Бенгоэчеа отвечал за ВАР, главным арбитром матча был Сесар Сото Градо . На 32-й минуте судьи назначили пенальти в ворота «сливочных» за наступ Орельена Тчуамени на ногу Самуэлу Лино.

«В тот день он предупредил Сото Градо, чтобы тот проанализировал момент на предмет возможного пенальти... Невероятно, что де Бургос Бенгоэтчеа вмешался в этот эпизод, показав судье только два кадра. Один был снят с большой с дистанции, а в случае с другим обзор загораживали игроки. Решение, которое помешало «Реалу » выиграть дерби.

В этом сезоне Бургос Бенгоэчеа также отвечал за ВАР в матче «Реал» – «Эспаньол», где он не предупредил судью о том, что Франа Гарсию ударили в штрафной, за что нужно было поставить пенальти.

В прошлом сезоне он был арбитром матча «Хетафе» – «Реал». В тот вечер он не назначил пенальти на Винисиусе, когда тот входил в штрафную. На последних минутах он также не назначил пенальти на Браиме. В тот день он также не наказал игроков красными карточками за два безрассудных подката», – сказал ведущий клубного ТВ «Реала».

ТВ «Реала» раскритиковало назначение судьи Бенгоэчеа на финал Кубка Испании: «С ним «Мадрид» выиграл всего 64% матчей, а «Барса» – 81%. Невероятная разница»