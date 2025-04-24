Суд разрешил Сафонову проводить с дочкой только 2 дня в году – Новый год и ее день рождения. Остальные встречи могут длиться не больше двух часов в присутствии экс-жены (Sport Baza)

Матвей Сафонов по решению суда сможет проводить с дочерью лишь два дня в году.

Голкипер «ПСЖ» и сборной России через суд решает с бывшей супругой Анастасией Казачек вопрос воспитания общей дочери Майи.

По информации Sport Baza, суд разрешил Сафонову проводить с дочкой только 2 дня в году: Новый год и ее день рождения. Остальные встречи могут длиться не больше двух часов в присутствии бывшей жены.

Матвей Сафонов обращался в суд, чтобы добиться права на общение с дочкой, так как его бывшая супруга Анастасия мешала их встречам и общению по телефону почти 1,5 года. Отмечается, что Сафонов просил суд признать за ним право видеться с дочерью на выходных и в праздники, а также уезжать с ним за границу.

Также сторона вратаря сборной России и «ПСЖ» просила суд разрешить общаться по телефону с дочкой два раза в неделю в рабочие дни с 17:00 до 20:00 и обязать супругу исполнять это требование. В итоге суд лишь частично удовлетворил иск, запретив забирать дочь с собой за границу и проводить с ней больше одного дня.

Теперь Сафонов может созваниваться с дочкой по телефону по субботам два раза в месяц с 10:00 до 12:00, а также видеться с дочкой лишь с 10:00 до 11:00 также два раза в месяц по воскресеньям. Пока Матвея нет в России, он может созваниваться с ней по видеосвязи.

Провести день с дочкой Матвей сможет на ее день рождения – 18 июня и на Новый год – 31 декабря. Также суд разрешил Сафонову встретиться с его дочкой на его день рождения 25 февраля на два часа с 09:00 по 11:00, но только в присутствии его бывшей супруги Анастасии.

Экс-жена Сафонова требует от вратаря «ПСЖ» 3 млн рублей – издержки по делу о взыскании алиментов на содержание дочери. Анастасия подала новый иск в суд (Sport Baza)