«Черноморец» не пройдет лицензирование в РПЛ, если не найдет подходящий стадион. Арена клуба не подходит, «Краснодар» и «Сочи» не готовы предоставить свои («Чемпионат»)
«Черноморец» занимает третье место в таблице Мелбет Первой лиги и претендует на выход в Мир РПЛ, напрямую или через стыковые матчи.
Домашний стадион клуба из Новороссийска построен в 1930 году и не подходит для проведения матчей РПЛ. Руководство думает о реконструкции или строительстве нового стадиона, но пока это далекие планы.
Для участия в РПЛ «Черноморцу» нужно проводить домашние матчи на другом стадионе в своем регионе. Под критерии РПЛ подходят два стадиона – «Сочи» и «Краснодара». Пока ни тот, ни другой клуб не дали согласия, и позитивных сигналов по этому вопросу от них не было.
Если ситуация не поменяется, «Черноморец» не пройдет процедуру лицензирования.
«С другой стороны, это единственная проблема. Если «Черноморец» договорится с «Сочи» или «Краснодаром», то клуб из Новороссийска решит все вопросы с получением лицензии», – сообщил источник «Чемпионата».
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