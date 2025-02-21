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  • Роналду разозлился после удаления Дурана: пнул мяч в сторону скамейки запасных, жаловался арбитру и размахивал руками. Левников не показал Криштиану карточку
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Роналду разозлился после удаления Дурана: пнул мяч в сторону скамейки запасных, жаловался арбитру и размахивал руками. Левников не показал Криштиану карточку

Криштиану Роналду был зол после удаления Джона Дурана.

Началось все с того, что «Аль-Наср» пропустил от Джорджиньо Вейналдуму на 89-й минуте матча лиги Саудовской Аравии с «Аль-Иттифаком» – счет стал 2:3.

Абдулела Аль-Малки из «Аль-Иттифака» попытался быстро разыграть мяч с центра поля, пока игроки «Аль-Насра» еще возвращались на позиции. За это Дуран слегка шлепнул его ладонью по голове, Аль-Малки тут же рухнул на газон. Главный арбитр Кирилл Левников удалил Дурана.

Роналду был зол из-за этого и сильно пнул мяч из центрального круга в сторону скамеек запасных. После этого Криштиану жаловался резервному судье и размахивал руками. Левников в итоге не показал Криштиану карточку.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс″
logoКриштиану Роналду
logoсудьи
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoДжон Дуран
logoАбдулела Аль-Малки
logoКирилл Левников
logoпремьер-лига Россия
logoДжорджиньо Вейналдум
logoАль-Иттифак
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