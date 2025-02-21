Роналду разозлился после удаления Дурана: пнул мяч в сторону скамейки запасных, жаловался арбитру и размахивал руками. Левников не показал Криштиану карточку
Криштиану Роналду был зол после удаления Джона Дурана.
Началось все с того, что «Аль-Наср» пропустил от Джорджиньо Вейналдуму на 89-й минуте матча лиги Саудовской Аравии с «Аль-Иттифаком» – счет стал 2:3.
Абдулела Аль-Малки из «Аль-Иттифака» попытался быстро разыграть мяч с центра поля, пока игроки «Аль-Насра» еще возвращались на позиции. За это Дуран слегка шлепнул его ладонью по голове, Аль-Малки тут же рухнул на газон. Главный арбитр Кирилл Левников удалил Дурана.
Роналду был зол из-за этого и сильно пнул мяч из центрального круга в сторону скамеек запасных. После этого Криштиану жаловался резервному судье и размахивал руками. Левников в итоге не показал Криштиану карточку.
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