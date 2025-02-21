Трансфер Зделара в «Зенит» из ЦСКА не уложился в срок до 21 февраля в системе РПЛ. Лига и РФС обсуждают с клубами механизм внесения игрока в заявку
Сегодня «Зенит» объявил о приобретении 29-летнего полузащитника ЦСКА. Трансферное окно в Мир РПЛ закрылось в ночь на 21 февраля.
Как сообщает Sport Baza, «Зенит» пытается доказать, что он успел заявить Зделара для участия в РПЛ. Клуб зарегистрировал его контракт в РФС, но не успел создать специальный профайл в системе РПЛ и загрузить туда документы. Из-за того, что питерцы очень долго не присылали необходимый трансферный контракт, ЦСКА отзаявил своего игрока лишь за 36 секунд до закрытия трансферного окна.
В результате клуб из Санкт-Петербурга не успел внести Зделара в заявку, хотя в «Зените» уверены, что все было сделано вовремя.
«В соответствии с предоставленными документами полузащитник Саша Зделар расторг трудовой договор с ПФК ЦСКА и подписал контракт с «Зенитом», который был зарегистрирован в РФС.
При этом в ЭСУС (электронной системе управления соревнованиями РПЛ) переход был завершен уже после наступления 21 февраля, когда техническая возможность изменений в заявках команд блокируется.
В настоящее время РПЛ и РФС обсуждают с клубами возможный механизм внесения игрока в заявку на основании подписанного контракта с новым клубом, который уже был зарегистрирован в системе РФС ранее», – говорится в заявлении лиги.
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