Трансфер Зделара в «Зенит» из ЦСКА не уложился в срок до 21 февраля в системе РПЛ. Лига и РФС обсуждают с клубами механизм внесения игрока в заявку

РПЛ и РФС разбираются со сроками трансфера Саши Зделара из ЦСКА в «Зенит».

Сегодня «Зенит» объявил о приобретении 29-летнего полузащитника ЦСКА. Трансферное окно в Мир РПЛ закрылось в ночь на 21 февраля.

Как сообщает Sport Baza, «Зенит» пытается доказать, что он успел заявить Зделара для участия в РПЛ. Клуб зарегистрировал его контракт в РФС, но не успел создать специальный профайл в системе РПЛ и загрузить туда документы. Из-за того, что питерцы очень долго не присылали необходимый трансферный контракт, ЦСКА отзаявил своего игрока лишь за 36 секунд до закрытия трансферного окна.

В результате клуб из Санкт-Петербурга не успел внести Зделара в заявку, хотя в «Зените» уверены, что все было сделано вовремя.

«В соответствии с предоставленными документами полузащитник Саша Зделар расторг трудовой договор с ПФК ЦСКА и подписал контракт с «Зенитом », который был зарегистрирован в РФС.

При этом в ЭСУС (электронной системе управления соревнованиями РПЛ ) переход был завершен уже после наступления 21 февраля, когда техническая возможность изменений в заявках команд блокируется.

В настоящее время РПЛ и РФС обсуждают с клубами возможный механизм внесения игрока в заявку на основании подписанного контракта с новым клубом, который уже был зарегистрирован в системе РФС ранее», – говорится в заявлении лиги.

Я не понимаю, зачем Зделар «Зениту»