Илья Авербух: «Все немного на очаровании, что Дикиджи на флексе, такой раз – подошел, прыгнул. Смотреть это на мировой арене будет детским садом»

Авербух объяснил, почему отбираться на Игры должен Гуменник, а не Дикиджи.

Петр Гуменник одержал победу в финале Гран-при России по фигурному катанию, второе место занял Марк Кондратюк, третье – Евгений Семененко. Владислав Дикиджи стал четвертым.

На чемпионате России Дикиджи выиграл золото, Гуменник был четвертым.

«По мне, вопросов нет по трем видам. По одному виду вопросы появились, потому что Петр прокатался очень круто. Мне вдвойне приятно, потому что мы над этой программой работали вместе.

Я не знаю, как федерация будет решать вопрос по мальчикам. Я говорил, что по чемпионату России будут точно четыре путевки. Наверное, я должен стоять на своем, но...

Мне кажется, могут написать двоих в заявке, а там пусть... У нас же теперь МОК за нас решает.

Я не переобуваюсь. Думаю, что в этой ситуации будет большой спор по двум ребятам. Хотя и Марк Кондратюк замечательный, стабильный, эмоциональный и опытный.

Действительно, все немного на очаровании, что Дикиджи на флексе, такой раз – подошел, прыгнул, – у него прыжки фантастические. Но мне кажется, что из-за того, что все его купают в этом, что он такой естественный, расслабляет его над тем, что надо поработать с этим. Потому что это все смотреть на мировой арене будет детским садом, абсолютно.

Все эти подходы к прыжкам, одна хореография на четыре минуты головой… Он компонентами, вращениями слабее Петра. Дорожка там вообще – только если из большой любви ставить выше первого уровня», – сказал хореограф и призер Олимпийских игр Илья Авербух в шоу «Каток».