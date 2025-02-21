Доха (ATP). 1/2 финала. Рублев обыграл Оже-Альяссима, Лехечка борется с Дрэйпером
Андрей Рублев победил Феликса Оже-Альяссима в полуфинале в Дохе.
Сетка турнира здесь.
Qatar ExxonMobil Open
Доха, Катар
17 – 22 февраля 2025
ATP 500
Призовой фонд – 3 035 960 долларов
Открытые корты, хард
Полуфинал
Опубликовано: Алёна Майорова
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