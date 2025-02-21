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Доха (ATP). 1/2 финала. Рублев обыграл Оже-Альяссима, Лехечка борется с Дрэйпером

Андрей Рублев победил Феликса Оже-Альяссима в полуфинале в Дохе.

Сетка турнира здесь.

Qatar ExxonMobil Open

Доха, Катар

17 – 22 февраля 2025

ATP 500

Призовой фонд – 3 035 960 долларов

Открытые корты, хард

Полуфинал

Опубликовано: Алёна Майорова
logoQatar ExxonMobil Open
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