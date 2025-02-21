17-летняя Мирра Андреева впервые вышла в финал «тысячника»
17-летняя Мирра Андреева сыграет в финале WTA 1000 в Дубае.
Россиянка победила седьмую ракетку мира Елену Рыбакину – 6:4, 4:6, 6:3. Она второй раз подряд и шестой в карьере обыграла соперницу из топ-10.
Это третий финал в карьере Андреевой и первый – на «тысячнике». У нее уже есть один титул WTA 250, который она взяла в июле прошлого года в Яссы. Еще один финал 14-я ракетка мира проиграла – на WTA 500 в Нинбо она уступила Дарье Касаткиной со счетом 0:6, 6:4, 4:6.
В 17 лет и 298 дней она стала самой молодой финалисткой WTA 1000 с момента появления формата в 2009-м.
В матче за титул в Дубае Андреева встретится с Каролиной Муховой или Кларой Таусон.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’’
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