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Дубай (WTA). 1/2 финала. Мирра Андреева и Рыбакина играют решающий сет, Мухова встретится с Таусон

Мирра Андреева играет с Еленой Рыбакиной в полуфинале в Дубае.

Сетка турнира здесь.

Dubai Duty Free Tennis Championships

Дубай, ОАЭ

16 – 22 февраля 2025

WTA 1000

Призовой фонд – 3 654 963 доллара

Открытые корты, хард

Полуфинал

Опубликовано: Алёна Майорова
logoМирра Андреева
logoDubai Duty Free Tennis Championships
logoWTA
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