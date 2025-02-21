Дубай (WTA). 1/2 финала. Мирра Андреева и Рыбакина играют решающий сет, Мухова встретится с Таусон

Мирра Андреева играет с Еленой Рыбакиной в полуфинале в Дубае.

Сетка турнира здесь . Dubai Duty Free Tennis Championships Дубай, ОАЭ 16 – 22 февраля 2025 WTA 1000 Призовой фонд – 3 654 963 доллара Открытые корты, хард Полуфинал