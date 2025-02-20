Чемпионат четырех континентов. Лью, Хигучи, Чиба, Теннелл, Скизас, Ким Чхэ Ен, Самоделкина выступят с короткими программами

Лью и Хигучи покажут короткие программы на чемпионате четырех континентов.

Чемпионат четырех континентов-2025

Сеул, Южная Корея

Женщины

Короткая программа

Начало – 12:00 по московскому времени (21 февраля), прямая трансляция – на Okko.

Первая разминка

1. Мария Чернышова (Австралия)

2. Джан-Кен Айзекс (ЮАР)

3. Кэтрин Медланд Спенс (Канада)

4. Чжу И (Китай)

5. София Лекси Жаклин Франк (Филиппины)

Вторая разминка

6. Чэнь Хунъи (Китай)

7. София Фарафонова (Казахстан)

8. Тара Прасад (Индия)

9. Ань Сянъи (Китай)

10. Софья Самоделкина (Казахстан)

Третья разминка

11. А Сон Ен (Южная Корея)

12. Сара-Мод Дюпюи (Канада)

13. Вакаба Хигучи (Япония)

14. Рино Мацуике (Япония)

15. Алиса Лью (США)

Четвертая разминка

16. Сара Эверхардт (США)

17. Брэди Теннелл (США)

18. Маделин Скизас (Канада)

19. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

20. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

21. Моне Чиба (Япония)

Расписание трансляций чемпионата четырех континентов в Сеуле: там выступят Самоделкина, Лью, Хигучи, Шайдоров, Миура, Гейниш и Чигирев, Чок и Бейтс