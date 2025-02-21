ФФККР планирует заявить Бойкову и Козловского запасными на олимпийский квалификационный турнир («Матч ТВ»)
Об этом сообщает «Матч ТВ».
Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.
Федерация фигурного катания России (ФФККР) должна подать списки на участие в отборочном турнире в Пекине до 28 февраля 2025 года. В заявку войдет один основной спортсмен или пара и один запасной.
Основными в заявке на парный турнир будут трехкратные чемпионы России Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
В текущем сезоне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли два этапа Гран-при России и завоевали серебро на чемпионате страны. В финале Гран-при заняли третье место, уступив Мишиной и Галлямову, а также Наталье Хабибуллиной и Илье Княжуку.
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