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ФФККР планирует заявить Бойкову и Козловского запасными на олимпийский квалификационный турнир («Матч ТВ»)

ФФККР планирует заявить Бойкову и Козловского запасными на отбор к Олимпиаде.

Об этом сообщает «Матч ТВ». 

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.

Федерация фигурного катания России (ФФККР) должна подать списки на участие в отборочном турнире в Пекине до 28 февраля 2025 года. В заявку войдет один основной спортсмен или пара и один запасной.

Основными в заявке на парный турнир будут трехкратные чемпионы России Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

В текущем сезоне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли два этапа Гран-при России и завоевали серебро на чемпионате страны. В финале Гран-при заняли третье место, уступив Мишиной и Галлямову, а также Наталье Хабибуллиной и Илье Княжуку. 

Кого из фигуристов отправлять на Олимпиаду? Выбор авторов Спортса’‘

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
пары
олимпийская квалификация
logoАлександр Галлямов
logoАнастасия Мишина
logoСпорт-Экспресс
logoсборная России
logoДмитрий Козловский
logoАлександра Бойкова
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