Бетербиев перевесил Бивола на 400 граммов перед реваншем в Эр-Рияде
22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, который возглавит бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
Результаты взвешивания:
Артур Бетербиев – 79,4 кг;
Дмитрий Бивол – 79 кг.
В России главный бой в прямом эфире покажет Первый канал и стриминговый сервис Okko. Начало – не ранее 23:00 по московскому времени. Поединки основного карда начнутся в 18:00.
Следить за главными событиями турнира можно в нашем онлайне.
Видели, как Бивол и Бетербиев готовятся к реваншу? Даже жонглируют гантелями и грифом
Иссык-Куль – место силы Бивола. Вы точно влюбитесь
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Спортс
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