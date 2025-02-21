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Бетербиев перевесил Бивола на 400 граммов перед реваншем в Эр-Рияде

22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, который возглавит бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Результаты взвешивания:

  • Артур Бетербиев – 79,4 кг;

  • Дмитрий Бивол – 79 кг.

В России главный бой в прямом эфире покажет Первый канал и стриминговый сервис Okko. Начало – не ранее 23:00 по московскому времени. Поединки основного карда начнутся в 18:00.

Следить за главными событиями турнира можно в нашем онлайне.

Видели, как Бивол и Бетербиев готовятся к реваншу? Даже жонглируют гантелями и грифом

Иссык-Куль – место силы Бивола. Вы точно влюбитесь

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Спортс
Бивол - Бетербиев
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полутяжелый вес
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logoАртур Бетербиев
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