  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шансы «Ливерпуля» на победу в ЛЧ снизились с 20,2% до 17,2% после жеребьевки. Шансы «Барсы» – 15,4%, «Арсенала» – 13,6%, «Реал» – 5-й (Opta)
68

Шансы «Ливерпуля» на победу в ЛЧ снизились с 20,2% до 17,2% после жеребьевки. Шансы «Барсы» – 15,4%, «Арсенала» – 13,6%, «Реал» – 5-й (Opta)

Суперкомпьютер Opta обновил рейтинг фаворитов ЛЧ после жеребьевки.

На первом месте остался «Ливерпуль», чьи шансы на успех оцениваются в 17,2% (было 20,2%). На вторую строчку поднялась «Барселона» – 15,4% (было 12,7%). Замыкает топ-3 «Арсенал» – 13,6% (было 16,8%).

Топ-10 выглядит следующим образом: 

1. «Ливерпуль» – 17,2% (-3%)

2. «Барселона» – 15,4% (2,7%)

3. «Арсенал» – 13,6% (-3,2%)

4. «Интер» – 12,7% (+0,3)

5. «Реал» – 11,6% (1,1%)

6. «ПСЖ» – 8,8% (без изменений)

7. «Байер» – 5,8% (+1,2%)

8. «Бавария» – 4,8% (+0,6%)

9. «Атлетико» – 2,9% (0,9%)

10. «Лилль» – 1,4% (+0,3%)

Напомним, в 1/8 финала «Реал» сыграет с «Атлетико», «Ливерпуль» – с «ПСЖ», «Барселона» – с «Бенфикой», «Бавария» – с «Байером», «Арсенал» – с ПСВ, «Лилль» – с «Боруссией».

Опубликовано: Sports
Источник: Opta
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАрсенал
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoбундеслига Германия
logoпремьер-лига Англия
logoБарселона
logoПСЖ
logoБавария
logoЛиверпуль
logoРеал Мадрид
logoлига 1 Франция
logoЛилль
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoБайер
рейтинги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» сыграет с «Атлетико» в 1/8 финала ЛЧ 4 марта, матчи «Бавария» – «Байер», «Бенфика» – «Барса» и «ПСЖ» – «Ливерпуль» пройдут 5 марта. Ответные игры – 11 и 12 марта
6сегодня, 16:58
У де Брюйне нет травмы – он не сыграл с «Реалом» по решению Пепа: «Есть причины, но ничего личного. Кевин по-прежнему может играть в важных матчах»
17сегодня, 15:49
Этот русский вратарь сыграл всего 1 матч в Серии А. Знаете, кто это?
сегодня, 15:00Спецпроект
Главные новости
Неймар не может пользоваться своим автопарком в «Сантосе» – Бразилия ограничивает импорт подержанных машин. Форвард приобрел самые роскошные экземпляры по контракту с «Аль-Хилалем»
1145 минут назад
Тренер «Хоффенхайма» о видео с дилдо в раздевалке: «Это нужно для разрушения шаблонов и расширения границ»
21сегодня, 20:28
Игорь Шалимов: «У «Краснодар» очень большой шанс выиграть РПЛ. «Спартак» – не «Реал», а «Зенит» – не «Барселона»
23сегодня, 20:28
Мориба, ушедший из «Барсы» из-за спора о контракте: «Я ошибся. Я был очень молод, на меня оказывалось большое давление»
14сегодня, 20:04
Чемпионат Англии. «Лестер» принимает «Брентфорд», «МЮ», «Челси» и «Арсенал» сыграют в субботу, «Ман Сити» и «Ливерпуль» сразятся в воскресенье
12сегодня, 20:01Live
В «МЮ» пригрозили сотрудникам, что слив информации медиа будет считаться «грубым нарушением». За это могут уволить
19сегодня, 19:58
«Аль-Наср» проиграл впервые за 2,5 месяца, Роналду не забивает 2 матча подряд. Клуб идет четвертым в саудовской лиге
45сегодня, 19:33
Роналду разозлился после удаления Дурана: пнул мяч в сторону скамейки запасных, жаловался арбитру и размахивал руками. Левников не показал Криштиану карточку
80сегодня, 19:15
Владелец «Лиона» о «ПСЖ»: «Представьте, что «Реалу» разрешили неограниченные траты. Тогда в Испании в жизни не будет другого чемпиона. Лига 1 – самая несбалансированная в мире»
52сегодня, 19:06
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Иттифаку», «Аль-Хилаль» Малкома и «Аль-Иттихад» Бензема встретятся в субботу
16сегодня, 19:03
Ко всем новостям
Последние новости
«Тоттенхэм» попросил вещателей называть клуб «Тоттенхэм Хотспур» или «шпоры». Вариант «Тоттенхэм» лондонцы просят не использовать, так как это название района, а не клуба
310 минут назад
Чемпионат Германии. «Фрайбург» забил 5 голов «Вердеру», «Байер» и «Боруссия» Дортмунд проведут матчи в субботу, «Бавария» примет «Айнтрахт» в воскресенье
110 минут назад
Хабиб вспомнил серию пенальти в финале ЛЧ-2016 между «Реалом» и «Атлетико» после жеребьевки: «Снова встретились непримиримые соперники. Как же прекрасен этот вид спорта»
215 минут назад
Кутепов о фастфуде: «Против «Роллтона» ничего не имею, иногда хочется какой-нибудь гадости. Но не шаурму на остановке. Это не про доход, а образ мыслей. Если буду голоден, куплю йогурт, булочку»
1034 минуты назад
Игроки «Удинезе» поругались из-за пенальти: форвард Лукка забрал мяч и не отдавал, хотя команда хотела, чтобы бил Товен. Лоренцо забил, его заменили сразу после гола
735 минут назадФото
Тарханов о Мелешине в «Сочи»: «Почему «Спартак» не оставил своего воспитанника? Русских всегда нужно держать в составе»
945 минут назад
Новичок «Спартака» Солари исполнил песню Despacito перед одноклубниками
7сегодня, 20:15Видео
Чемпионат Испании. «Сельта» принимает «Осасуну», «Барса» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Реал» сыграет с «Жироной» в воскресенье
3сегодня, 20:02Live
Представитель Беккенбауэра подтвердил, что Франц организовал выплату чиновнику ФИФА перед ЧМ-2006 в Германии: «Я не думал, что деньги будут использованы для подкупа»
9сегодня, 19:47
Чемпионат Италии. «Лечче» против «Удинезе», «Милан» и «Интер» проведут матчи в субботу, «Ювентус» и «Наполи» – в воскресенье
сегодня, 19:47Live