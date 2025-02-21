Шансы «Ливерпуля» на победу в ЛЧ снизились с 20,2% до 17,2% после жеребьевки. Шансы «Барсы» – 15,4%, «Арсенала» – 13,6%, «Реал» – 5-й (Opta)

Суперкомпьютер Opta обновил рейтинг фаворитов ЛЧ после жеребьевки.

На первом месте остался «Ливерпуль», чьи шансы на успех оцениваются в 17,2% (было 20,2%). На вторую строчку поднялась «Барселона» – 15,4% (было 12,7%). Замыкает топ-3 «Арсенал» – 13,6% (было 16,8%).

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. «Ливерпуль» – 17,2% (-3%)

2. «Барселона» – 15,4% (2,7%)

3. «Арсенал» – 13,6% (-3,2%)

4. «Интер» – 12,7% (+0,3)

5. «Реал» – 11,6% (1,1%)

6. «ПСЖ» – 8,8% (без изменений)

7. «Байер» – 5,8% (+1,2%)

8. «Бавария» – 4,8% (+0,6%)

9. «Атлетико» – 2,9% (0,9%)

10. «Лилль» – 1,4% (+0,3%)

Напомним, в 1/8 финала «Реал» сыграет с «Атлетико», «Ливерпуль» – с «ПСЖ», «Барселона» – с «Бенфикой», «Бавария» – с «Байером», «Арсенал» – с ПСВ, «Лилль» – с «Боруссией».