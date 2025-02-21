РФС: «Договор Зделара с «Зенитом» зарегистрирован в 23 часа 58 минут – до конца трансферного окна. Соглашение подписано в надлежащий срок»
«Согласно регламенту РФС по статусу и переходам футболистов, условием для внесения игрока в заявку соревнования является регистрация игрока за клуб в электронной системе РФСЦП в течение регистрационного периода.
Трудовой договор футболиста Саши Зделара с футбольным клубом «Зенит» был зарегистрирован в РФСЦП в 23 часа 58 минут 20 февраля, то есть до истечения сроков зимнего трансферного окна.
В дальнейшем клуб осуществлял технические действия по внесению необходимой информации в систему управления соревнованиями РПЛ, при этом трудовой договор с игроком был подписан и зарегистрирован в надлежащий срок», – говорится в заявлении РФС.
Ранее сообщалось о проблемах петербуржцев с регистрацией Зделара. Клуб не успел прикрепить документы и внести данные игрока в систему РПЛ. РФС пошел навстречу «Зениту» и позволил заявить футболиста на основании подписанного до дедлайна контракта с клубом.
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