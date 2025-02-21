Опрос комиссии FIS: 48,2% участников Кубка мира считают, что российских лыжников можно допустить до соревнований

В опросе FIS почти поровну разделились мнения о возвращении российских лыжников.

Как сообщает Dagbladet, после многодневки «Тур де Ски» комиссия спортсменов Международной федерации лыжного спорта (FIS ) провела анонимный опрос среди 139 участников Кубка мира.

Им задали вопрос, следует ли допустить россиян до гонок со следующего сезона. 51,8% опрошенных выступили против, а 48,2% считают, что россиян можно вернуть на соревнования (при этом 34,5% считают, что их можно допустить в нейтральном статусе, а 13,7% поддерживают возвращение с флагом и гимном).

Dagbladet отмечает, что страны Центральной Европы более настроены на участие российских лыжников, особенно Италия, а скандинавские страны, такие как Норвегия и Швеция, являются ярыми противниками.

Россияне отстранены от турниров под эгидой FIS с марта 2022 года.

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