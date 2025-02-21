Опрос комиссии FIS: 48,2% участников Кубка мира считают, что российских лыжников можно допустить до соревнований
Как сообщает Dagbladet, после многодневки «Тур де Ски» комиссия спортсменов Международной федерации лыжного спорта (FIS) провела анонимный опрос среди 139 участников Кубка мира.
Им задали вопрос, следует ли допустить россиян до гонок со следующего сезона. 51,8% опрошенных выступили против, а 48,2% считают, что россиян можно вернуть на соревнования (при этом 34,5% считают, что их можно допустить в нейтральном статусе, а 13,7% поддерживают возвращение с флагом и гимном).
Dagbladet отмечает, что страны Центральной Европы более настроены на участие российских лыжников, особенно Италия, а скандинавские страны, такие как Норвегия и Швеция, являются ярыми противниками.
Россияне отстранены от турниров под эгидой FIS с марта 2022 года.
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