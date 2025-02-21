«Вы не можете забрать нашу страну и нашу игру». Премьер Канады Трюдо ответил Трампу после победы сборной над США в финале Турнира четырех наций
Премьер-министр Канады отреагировал на победу сборной над США на Турнире четырех.
Канадцы стали победителями турнира, обыграв в финале американцев (3:2 ОТ).
«Вы не можете забрать нашу страну и не можете забрать нашу игру», – написал Джастин Трюдо в соцсети.
Перед игрой президент США Дональд Трамп пожелал удачи сборной своей страны, а также вновь высказался о Канаде как 51-м штате, назвав Трюдо «губернатором».
Трамп о звонке сборной США: «Подбодрю нашу великую команду перед победой над Канадой, которая совсем скоро станет нашим 51-м штатом, возможно»
💥 Канада – победитель Турнира 4 наций! Как и 15 лет назад, обыграла США в овертайме
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Джастина Трюдо
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