«Вы не можете забрать нашу страну и нашу игру». Премьер Канады Трюдо ответил Трампу после победы сборной над США в финале Турнира четырех наций

Премьер-министр Канады отреагировал на победу сборной над США на Турнире четырех.

Канадцы стали победителями турнира, обыграв в финале американцев (3:2 ОТ).

«Вы не можете забрать нашу страну и не можете забрать нашу игру», – написал Джастин Трюдо в соцсети.

Перед игрой президент США Дональд Трамп пожелал удачи сборной своей страны, а также вновь высказался о Канаде как 51-м штате, назвав Трюдо «губернатором».

Трамп о звонке сборной США: «Подбодрю нашу великую команду перед победой над Канадой, которая совсем скоро станет нашим 51-м штатом, возможно»

💥 Канада – победитель Турнира 4 наций! Как и 15 лет назад, обыграла США в овертайме