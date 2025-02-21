Матчи Ла Лиги пройдут под лозунгом «Уважайте судью, уважайте футбол» в рамках кампании RFEF

RFEF запустила кампанию в поддержку судей.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) вместе с судьями запустила информационную кампанию, адресованную «всем слоям испанского общества и направленную на поддержание футбола в рамках правил, образования и честной игры по отношению к испанским арбитрам».

На всех стадионах, где будут проводить матчи Ла Лиги и Сегунды в эти выходные, можно будет увидеть лозунг «Уважайте судью, уважайте футбол». Кроме того, клубам предлагают сфотографироваться с судейской бригадой перед началом каждого матча.

Надпись «Уважайте судью, уважайте футбол» уже сегодня появится на светодиодном экране во время матча, который женская сборная Испании проведет в Валенсии против Бельгии в рамках женской Лиги Наций.

Королевская испанская футбольная федерация учла требования испанских арбитров, которые ранее призвали к поддержке, единству и солидарности, необходимым для того, чтобы оградить футбол от атмосферы насилия и эпизодов агрессии, которые наносят удар по спортивному духу.

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