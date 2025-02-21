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  • «Путину в 1999-м накрывали стол, а когда стал президентом в 2000-м – не подойти. Поил и кормил Ельцина, много раз – Лужкова: поросята, алкоголь, осетры». Гурцкая об организации мероприятий в 90-е
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«Путину в 1999-м накрывали стол, а когда стал президентом в 2000-м – не подойти. Поил и кормил Ельцина, много раз – Лужкова: поросята, алкоголь, осетры». Гурцкая об организации мероприятий в 90-е

Тимур Гурцкая рассказал, как организовывал мероприятия для политиков.

Ваш большой этап – мероприятия для спорта и шоу-бизнеса. В каком году он начался?

– Мы как-то познакомились с Национальным фондом спорта Москвы, который проводил первый Кубок Дэвиса – в 1994-м. До этого мы провели несколько небольших спортивных мероприятий, поэтому нам турнир и доверили. 

А закончился [этап] в 2008-м, когда мы сделали чемпионат мира по хоккею в Москве. За это время [организовали] больше 100 крупных мероприятий – и спортивных, и неспортивных. Но только в Москве или Петербурге. Я не занимался выездом артистов по крайним северам. 

Среди ваших заказчиков были политики?

– Среди заказчиков – нет. Но я бы никогда и не делал ничего для политиков. Не то чтобы я их не люблю. Хотя и это тоже. Просто всегда старался не напарываться на бюджетные деньги. И в футболе никогда не работал с клубами, где все держится на бюджетных деньгах, потому что истории с такими отчетностями, бывает, плохо заканчиваются. 

Но на наших мероприятиях были политики самого-самого высокого уровня.

Например?

– Например, Владимир Владимирович [Путин], он тогда был и.о. В 1999-м мы делали Кубок Первого канала в «Лужниках» и накрывали ему стол. А в 2000-м, когда в Питере был чемпионат мира по хоккею, он уже был президентом. Не подойти. И кормить мы не могли – всем занималась специальная служба.

В то время я видел политиков всех рангов. В близком доступе, на уровне рукопожатия. Поил и кормил Ельцина, много раз – Лужкова. Кубок Дэвиса – это всегда Борис Николаевич. Они там ели, пили: поросята, алкоголь. 

Любили поросят? 

– Да, были поросята, осетры. Как в «Иван Васильевич меняет профессию». К этому мы и стремились. 

Путин, Ельцин, Лужков – вы со всеми общались?

– Нет, общаться бы никто не дал. Но поздороваться, похвалить… Юрий Михайлович [Лужков], кстати, любил со всеми поболтать. Всех вокруг собирал, очень просто к этому относился. А Борису Николаевичу только «Здрасьте» и «Как вам теннис?» Ты же понимаешь, какая с этими людьми свита. 

У кого самая большая свита?

– Думаю, у Бориса Николаевича. Там всегда приходил министр обороны Грачев, министр внутренних дел Ерин в форме. И многие другие, – сказал футбольный агент в интервью Спортсу’‘.

«Я решала». Тимур Гурцкая и его приключения – в большом интервью Кораблеву

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Тимур Гурцкая
logoпремьер-лига Россия
Политика
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