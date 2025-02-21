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Иоланда Чен: «Наши девочки на международной арене будут на уровне японок-сакамоток и хендриксонов, выполняя те же тройные лутц и тулуп. Это прошлый век»

Иоланда Чен считает, что россйсике фигуристки не смогли бы превзойти иностранок.

«Посмотрела выступления мужчин на чемпионате Европы. Извините, не хочется никого обижать, но это отстой. В лучшем случае несчастный четверной лутц. Но дело не в прыжках. Программы неинтересные. Просто тоска. Ничего интересного на европейском уровне не увидела. На мировом хорош Малинин и казахский мальчик (Михаил Шайдоров).

Радует, что наши ребята готовы в любой момент выскочить на международную арену и проявить себя наилучшим образом. Жалко, что один. Нам бы туда троих послать.

А вот девочки будут на уровне японок-сакамоток и хендриксонов, выполняя те же тройной лутц, тройной тулуп, тройной риттбергер. Это прошлый век», – сказала призер ЧМ по легкой атлетике, комментатор. 

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
Михаил Шайдоров
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