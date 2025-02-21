Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Реал» сыграет с «Атлетико», «Ливерпуль» – с «ПСЖ», «Барселона» – с «Бенфикой», «Бавария» – с «Байером»
В Ньоне определились пары 1/8 финала, а также потенциальные пары 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.
Восемь лучших команд общего этапа напрямую вышли в 1/8 финала, где к ним присоединились победители стыковых матчей.
Плей-офф представляет собой частично заранее определенную сетку: потенциальные соперники в 1/8, 1/4 и 1/2 финала уже разбиты по парам, которые определялись итоговым положением команд в турнирной таблице общего этапа.
1/8 финала
«ПСЖ» Франция – «Ливерпуль» Англия
«Брюгге» Бельгия – «Астон Вилла» Англия
«Реал» Испания – «Атлетико» Испания
ПСВ Нидерланды – «Арсенал» Англия
«Бенфика» Португалия – «Барселона» Испания
«Боруссия» Дортмунд Германия – «Лилль» Франция
«Бавария» Германия – «Байер» Германия
«Фейеноорд» Нидерланды – «Интер» Италия
1/4 финала
«ПСЖ» Франция / «Ливерпуль» Англия – «Брюгге» Бельгия – «Астон Вилла» Англия
ПСВ Нидерланды / «Арсенал» Англия – «Реал» Испания – «Атлетико» Испания
«Бенфика» Португалия / «Барселона» Испания – «Боруссия» Дортмунд Германия – «Лилль» Франция
«Бавария» Германия / «Байер» Германия – «Фейеноорд» Нидерланды – «Интер» Италия
1/2 финала
ПСВ Нидерланды / «Арсенал» Англия, «Реал» Испания / «Атлетико» Испания – «ПСЖ» Франция / «Ливерпуль» Англия, «Брюгге» Бельгия – «Астон Вилла» Англия
«Бенфика» Португалия / «Барселона» Испания, «Боруссия» Дортмунд Германия / «Лилль» Франция – «Бавария» Германия / «Байер» Германия, «Фейеноорд» Нидерланды / «Интер» Италия
Матчи 1/8 финала пройдут 4/5 и 11/12 марта, 1/4 финала – 8/9 и 15/16 апреля, 1/2 финала – 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал состоится 31 мая в Мюнхене.
Изображение: uefa.com
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