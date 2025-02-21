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Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Реал» сыграет с «Атлетико», «Ливерпуль» – с «ПСЖ», «Барселона» – с «Бенфикой», «Бавария» – с «Байером»

Сегодня прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В Ньоне определились пары 1/8 финала, а также потенциальные пары 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.

Восемь лучших команд общего этапа напрямую вышли в 1/8 финала, где к ним присоединились победители стыковых матчей. 

Плей-офф представляет собой частично заранее определенную сетку: потенциальные соперники в 1/8, 1/4 и 1/2 финала уже разбиты по парам, которые определялись итоговым положением команд в турнирной таблице общего этапа.

1/8 финала

«ПСЖ» Франция – «Ливерпуль» Англия

«Брюгге» Бельгия – «Астон Вилла» Англия

«Реал» Испания – «Атлетико» Испания

ПСВ Нидерланды – «Арсенал» Англия

«Бенфика» Португалия – «Барселона» Испания

«Боруссия» Дортмунд Германия – «Лилль» Франция

«Бавария» Германия – «Байер» Германия

«Фейеноорд» Нидерланды – «Интер» Италия

1/4 финала

«ПСЖ» Франция / «Ливерпуль» Англия – «Брюгге» Бельгия – «Астон Вилла» Англия

ПСВ Нидерланды / «Арсенал» Англия – «Реал» Испания – «Атлетико» Испания

«Бенфика» Португалия / «Барселона» Испания – «Боруссия» Дортмунд Германия – «Лилль» Франция

«Бавария» Германия / «Байер» Германия – «Фейеноорд» Нидерланды – «Интер» Италия

1/2 финала

ПСВ Нидерланды / «Арсенал» Англия, «Реал» Испания / «Атлетико» Испания – «ПСЖ» Франция / «Ливерпуль» Англия, «Брюгге» Бельгия – «Астон Вилла» Англия

«Бенфика» Португалия / «Барселона» Испания, «Боруссия» Дортмунд Германия / «Лилль» Франция – «Бавария» Германия / «Байер» Германия, «Фейеноорд» Нидерланды / «Интер» Италия

Матчи 1/8 финала пройдут 4/5 и 11/12 марта, 1/4 финала – 8/9 и 15/16 апреля, 1/2 финала – 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал состоится 31 мая в Мюнхене.

Изображение: uefa.com

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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