Эрмосо оспорит приговор Рубиалесу. После поцелуя ему запретили приближаться к футболистке и назначили штраф

Дженнифер Эрмосо собирается обжаловать приговор Луису Рубиалесу.

Об этом сообщил адвокат испанской футболистки.

Суд запретил бывшему главе Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года.

Также Рубиалесу назначили штраф – 20 евро в день в течение 18 месяцев. Общая сумма штрафа – более 10 тысяч евро. Все остальные обвиняемые по делу оправданы.

Адвокат футболистки заявил, что Эрмосо намерена подать апелляцию, но не сообщил подробностей о том, что Дженнифер собирается оспаривать.