Эрмосо оспорит приговор Рубиалесу. После поцелуя ему запретили приближаться к футболистке и назначили штраф
Дженнифер Эрмосо собирается обжаловать приговор Луису Рубиалесу.
Об этом сообщил адвокат испанской футболистки.
Суд запретил бывшему главе Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года.
Также Рубиалесу назначили штраф – 20 евро в день в течение 18 месяцев. Общая сумма штрафа – более 10 тысяч евро. Все остальные обвиняемые по делу оправданы.
Адвокат футболистки заявил, что Эрмосо намерена подать апелляцию, но не сообщил подробностей о том, что Дженнифер собирается оспаривать.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
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