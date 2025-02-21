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Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «МЮ» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна, «Фенербахче» Моуринью – с «Рейнджерс», «Рома» – с «Атлетиком»

Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

В Ньоне прошла жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы.

Восемь лучших команд общего этапа напрямую вышли в 1/8 финала, где к ним присоединились победители стыковых матчей. 

Плей-офф представляет собой частично заранее определенную сетку: потенциальные соперники в 1/8, 1/4 и 1/2 финала уже разбиты по парам, которые определялись итоговым положением команд в турнирной таблице общего этапа.

1/8 финала

«Виктория» Чехия – «Лацио» Италия

«Буде-Глимт» Норвегия – «Олимпиакос» Греция

«Аякс» Нидерланды – «Айнтрахт» Германия

 АЗ Нидерланды – «Тоттенхэм» Англия

«Рома» Италия – «Атлетик» Испания

«Фенербахче» Турция – «Рейнджерс» Шотландия

ФКСБ Румыния – «Лион» Франция

«Реал Сосьедад» Испания – «Манчестер Юнайтед» Англия

1/4 финала

«Буде-Глимт» / «Олимпиакос» – «Виктория» – «Лацио»

 АЗ / «Тоттенхэм» – «Аякс» / «Айнтрахт»

«Фенербахче» / «Рейнджерс» – «Рома» / «Атлетик»

ФКСБ / «Лион» – «Реал Сосьедад» / «Манчестер Юнайтед»

1/2 финала

 АЗ / «Тоттенхэм», «Аякс» / «Айнтрахт» – «Буде-Глимт» / «Олимпиакос», «Виктория» – «Лацио»

«Фенербахче» / «Рейнджерс», «Рома» / «Атлетик» – ФКСБ / «Лион» – «Реал Сосьедад», «Манчестер Юнайтед»

Матчи 1/8 финала пройдут 6 и 13 марта, 1/4 финала – 10 и 17 апреля, 1/2 финала – 1 и 8 мая. Финал состоится 21 мая 2025 года на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао.

Изображение: uefa.com

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт УЕФА
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