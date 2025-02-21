Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «МЮ» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна, «Фенербахче» Моуринью – с «Рейнджерс», «Рома» – с «Атлетиком»
В Ньоне прошла жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы.
Восемь лучших команд общего этапа напрямую вышли в 1/8 финала, где к ним присоединились победители стыковых матчей.
Плей-офф представляет собой частично заранее определенную сетку: потенциальные соперники в 1/8, 1/4 и 1/2 финала уже разбиты по парам, которые определялись итоговым положением команд в турнирной таблице общего этапа.
1/8 финала
«Виктория» Чехия – «Лацио» Италия
«Буде-Глимт» Норвегия – «Олимпиакос» Греция
«Аякс» Нидерланды – «Айнтрахт» Германия
АЗ Нидерланды – «Тоттенхэм» Англия
«Рома» Италия – «Атлетик» Испания
«Фенербахче» Турция – «Рейнджерс» Шотландия
ФКСБ Румыния – «Лион» Франция
«Реал Сосьедад» Испания – «Манчестер Юнайтед» Англия
1/4 финала
«Буде-Глимт» / «Олимпиакос» – «Виктория» – «Лацио»
АЗ / «Тоттенхэм» – «Аякс» / «Айнтрахт»
«Фенербахче» / «Рейнджерс» – «Рома» / «Атлетик»
ФКСБ / «Лион» – «Реал Сосьедад» / «Манчестер Юнайтед»
1/2 финала
АЗ / «Тоттенхэм», «Аякс» / «Айнтрахт» – «Буде-Глимт» / «Олимпиакос», «Виктория» – «Лацио»
«Фенербахче» / «Рейнджерс», «Рома» / «Атлетик» – ФКСБ / «Лион» – «Реал Сосьедад», «Манчестер Юнайтед»
Матчи 1/8 финала пройдут 6 и 13 марта, 1/4 финала – 10 и 17 апреля, 1/2 финала – 1 и 8 мая. Финал состоится 21 мая 2025 года на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао.
Изображение: uefa.com
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