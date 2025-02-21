РФС позволил «Зениту» заявить Зделара, несмотря на ошибку при работе с системой РПЛ. Клуб забыл прикрепить документы и внести данные игрока ЦСКА (Иван Карпов)
Сегодня «Зенит» объявил о приобретении 29-летнего полузащитника ЦСКА. Трансферное окно в Мир РПЛ закрылось в ночь на 21 февраля.
Сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга не успел внести Зделара в заявку, хотя в «Зените» уверены, что все было сделано вовремя.
По информации инсайдера Ивана Карпова, РФС позволил «Зениту» заявить Зделара. Соответствующее письмо Российский футбольный союз отправил лиге для регистрации футболиста.
По словам Карпова, ЦСКА уволил игрока 19-го февраля – эта дата указана на сайте РПЛ, однако это не равно отзаявке из системы. 20 февраля «Зенит» прислал трансферный сертификат в РФС.
Трудовой договор футболиста петербуржцы отправили лишь за 10 минут до полуночи из-за непростых переговоров с агентом Зделара по личному контракту. Распечатанный и подписанный договор направили в систему. В 23:59 по московскому времени отзаявили футболиста.
Уточняется, что профайл, куда вбиваются данные игрока и прикрепляются документы, можно открыть в любое время до 00:00 21 февраля. Кроме того, информацию туда можно вносить еще в течении пары часов после.
Карпов утверждает, что «Зенит» не сделал этого, в клубе забыли об этом, ограничившись отправкой трансферного листа в РФС.
Узнав, что игрок не заявлен, руководство «Зенита» стало звонить в РФС и настойчиво просить произвести регистрацию, так как РПЛ это сделать не позволяет система.
«В итоге союз направил в лигу письмо, что все необходимые документы были поданы к ним в 23:57, и федерация, как главный регулятор, заявляет, что все было сделано правильно», – написал Карпов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий