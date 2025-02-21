РФС позволил «Зениту» заявить Зделара, несмотря на ошибку при работе с системой РПЛ. Клуб забыл прикрепить документы и внести данные игрока ЦСКА (Иван Карпов)

«Зениту» позволили зарегистрировать Сашу Зделара.

Сегодня «Зенит» объявил о приобретении 29-летнего полузащитника ЦСКА. Трансферное окно в Мир РПЛ закрылось в ночь на 21 февраля.

Сообщалось , что клуб из Санкт-Петербурга не успел внести Зделара в заявку, хотя в «Зените » уверены, что все было сделано вовремя.

По информации инсайдера Ивана Карпова, РФС позволил «Зениту» заявить Зделара . Соответствующее письмо Российский футбольный союз отправил лиге для регистрации футболиста.

По словам Карпова, ЦСКА уволил игрока 19-го февраля – эта дата указана на сайте РПЛ , однако это не равно отзаявке из системы. 20 февраля «Зенит» прислал трансферный сертификат в РФС .

Трудовой договор футболиста петербуржцы отправили лишь за 10 минут до полуночи из-за непростых переговоров с агентом Зделара по личному контракту. Распечатанный и подписанный договор направили в систему. В 23:59 по московскому времени отзаявили футболиста.

Уточняется, что профайл, куда вбиваются данные игрока и прикрепляются документы, можно открыть в любое время до 00:00 21 февраля. Кроме того, информацию туда можно вносить еще в течении пары часов после.

Карпов утверждает, что «Зенит» не сделал этого, в клубе забыли об этом, ограничившись отправкой трансферного листа в РФС.

Узнав, что игрок не заявлен, руководство «Зенита» стало звонить в РФС и настойчиво просить произвести регистрацию, так как РПЛ это сделать не позволяет система.

«В итоге союз направил в лигу письмо, что все необходимые документы были поданы к ним в 23:57, и федерация, как главный регулятор, заявляет, что все было сделано правильно», – написал Карпов.