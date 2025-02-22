НБА. «Кливленд» примет «Нью-Йорк», «Сакраменто» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 9 матчей.

«Кливленд » встретится с «Нью-Йорком » в матче команд из верхней части Восточной конференции. «Сакраменто » примет «Голден Стэйт » в игре принципиальных соперников по зоне плей-ин Запада.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.