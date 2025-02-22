НБА. «Кливленд» примет «Нью-Йорк», «Сакраменто» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 9 матчей.
«Кливленд» встретится с «Нью-Йорком» в матче команд из верхней части Восточной конференции. «Сакраменто» примет «Голден Стэйт» в игре принципиальных соперников по зоне плей-ин Запада.
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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