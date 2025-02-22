11

НБА. «Кливленд» примет «Нью-Йорк», «Сакраменто» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 9 матчей.

«Кливленд» встретится с «Нью-Йорком» в матче команд из верхней части Восточной конференции. «Сакраменто» примет «Голден Стэйт» в игре принципиальных соперников по зоне плей-ин Запада.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoСакраменто
logoОрландо
logoМайами
logoЮта
logoНБА
logoТоронто
logoГолден Стэйт
logoВашингтон
результаты
logoДаллас
logoДетройт
logoНью-Йорк
logoНовый Орлеан
logoХьюстон
logoМемфис
logoОклахома-Сити
logoМилуоки
logoКливленд
logoСан-Антонио
logoМиннесота
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 42 очка Ирвинга позволили «Далласу» обыграть «Голден Стэйт», 37 очков Дюрэнта не спасли «Финикс» в игре с «Хьюстоном» и другие результаты
39013 февраля, 06:20
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» лидирует, «Бостон» вернулся на 2-ю строчку, «Хьюстон» упал на 8-ю
610 февраля, 16:16
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» лидирует, Топ-10 остался без изменений
23 февраля, 18:30
Главные новости
NCAA. Мичиган Влада Голдина встретится с Мичиган Стэйт
1вчера, 21:24
Евробаскет-2025. Квалификация. 34 очка Петрушева помогли Сербии победить Финляндию, Хорватия уступила Франции и другие результаты
9вчера, 21:15
Дариус Гарлэнд о партнерстве с Донованом Митчеллом: «Потребовался взрослый мужской разговор»
7вчера, 21:05
Карл-Энтони Таунс: «Ариэль Хукпорти очень хорошо себя показал»
1вчера, 20:52
Домантас Сабонис: «У нас абсолютно новая команда, это сразу видно на площадке»
вчера, 20:33
Промо-видео «Далласа» с вырезанными изображениями обменянных игроков вызвало острую реакцию в соцсетях
7вчера, 20:13Видео
Премьер-лига. Женщины. «Ника» крупно уступила УГМК, курское «Динамо» обыграло МБА и другие результаты
вчера, 19:55
«Хотел бы размазать этого мазафакера». Тим Хардуэй-старший негативно высказался в адрес Тайриза Халибертона
7вчера, 19:45
Эрик Гордон может выбыть из состава «Сиксерс» на длительный срок из-за травмы запястья
3вчера, 19:23
Д’Анджело Расселл получил травму голеностопа в матче с «Кливлендом»
1вчера, 19:13
Ко всем новостям
Последние новости
Контракты инсайдера Брайана Уиндхорста и ведущей Малики Эндрюс с ESPN заканчиваются в это межсезонье НБА
вчера, 17:55
«Бурсаспор» объявил о переходе Дэвида Деджулиуса из «Маккаби»
вчера, 13:20Фото
Томас Димша перешел из «Жальгириса» в «Сарагосу» на правах аренды
вчера, 12:28
Док Риверс об отстраненном Бобби Портисе: «Незаменимый. К его голосу прислушиваются в команде»
3вчера, 11:59
Марк Уильямс после победы над «Лейкерс»: «Все легко и понятно, когда знаешь правду»
8вчера, 10:49Фото
Ламело Болл выложил совместную фотографию с отцом Лаваром, которому ампутировали часть ноги
2вчера, 07:56Фото
Андреас Пистиолис о возвращении российских клубов в Евролигу: «Это будет сложный путь. Нам придется приспосабливаться»
20 февраля, 20:27
Сергей Кущенко о месте проведения Суперкубка: «Рассматриваем не только наши города, но и варианты вне России»
120 февраля, 19:26
«Филадельфия» подпишет двусторонний контракт с Алексом Ризом
20 февраля, 18:38
Виктор Вембаньяма, скорее всего, пропустит матч против «Финикса» из-за болезни
1120 февраля, 16:45