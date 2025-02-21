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КХЛ. «Трактор» сыграет с «Ладой», «Ак Барс» примет «Нефтехимик», «Динамо» Москва против «Динамо» Минск

Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Трактор» сыграет с «Ладой», «Ак Барс» примет «Нефтехимик», «Динамо» Москва встретится с «Динамо» Минск.

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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