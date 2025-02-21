Малкина разыскивают приставы в России из-за неуплаты штрафа 1000 рублей за непристегнутый ремень. За рулем авто, возможно, был помощник хоккеиста (SHOT)

ФССП возбудила в отношении Евгения Малкина исполнительное производство.

В июне 2024 года на BMW X5 хоккеиста был выписан штраф в размере тысячи рублей за непристегнутый ремень, который до сих пор не погашен, сообщает телеграм-канал SHOT.

Теперь нападающего «Питтсбурга » разыскивают судебные приставы.

При этом отмечается, что за рулем автомобиля, возможно, находился помощник Малкина , который занимается его делами в России.