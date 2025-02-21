Малкина разыскивают приставы в России из-за неуплаты штрафа 1000 рублей за непристегнутый ремень. За рулем авто, возможно, был помощник хоккеиста (SHOT)
ФССП возбудила в отношении Евгения Малкина исполнительное производство.
В июне 2024 года на BMW X5 хоккеиста был выписан штраф в размере тысячи рублей за непристегнутый ремень, который до сих пор не погашен, сообщает телеграм-канал SHOT.
Теперь нападающего «Питтсбурга» разыскивают судебные приставы.
При этом отмечается, что за рулем автомобиля, возможно, находился помощник Малкина, который занимается его делами в России.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал SHOT
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