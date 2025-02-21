«Вот дерьмо, опять то же самое». «Атлетико» отреагировал на матчи с «Реалом» в 1/8 финала ЛЧ мемом из GTA
«Атлетико» отреагировал на матчи с «Реалом» в ЛЧ мемом из игры GTA: San Andreas.
Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Атлетико» сыграет с «Реалом» – первый матч пройдет на «Бернабеу» 4 марта.
Пресс-служба «Атлетико» отреагировала на этот факт, выложив мем из компьютерной игры Grand Theft Auto: San Andreas. Главный герой игры Карл «Си-Джей» Джонсон в одном из моментов восклицает: «Вот дерьмо, опять то же самое» (Ah shit, here we go again).
«У нас впереди еще два мадридских дерби перед выходом GTA 6», – говорится в заявлении пресс-службы мадридского клуба.
Изображение: x.com/atletienglish
«Реал» и «Атлетико» 5 раз встречались в плей-офф ЛЧ – «сливочные» выиграли все противостояния. Клубы встретятся в 1/8 финала
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть «Атлетико»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости