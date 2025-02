«Вот дерьмо, опять то же самое». «Атлетико» отреагировал на матчи с «Реалом» в 1/8 финала ЛЧ мемом из GTA

«Атлетико» отреагировал на матчи с «Реалом» в ЛЧ мемом из игры GTA: San Andreas.

Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов . «Атлетико» сыграет с «Реалом » – первый матч пройдет на «Бернабеу» 4 марта.

Пресс-служба «Атлетико» отреагировала на этот факт, выложив мем из компьютерной игры Grand Theft Auto: San Andreas. Главный герой игры Карл «Си-Джей» Джонсон в одном из моментов восклицает: «Вот дерьмо, опять то же самое» (Ah shit, here we go again).

«У нас впереди еще два мадридских дерби перед выходом GTA 6», – говорится в заявлении пресс-службы мадридского клуба.

Изображение: x.com/atletienglish

«Реал» и «Атлетико» 5 раз встречались в плей-офф ЛЧ – «сливочные» выиграли все противостояния. Клубы встретятся в 1/8 финала