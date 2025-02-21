Зделар заявлен за «Зенит». Полузащитник перешел из ЦСКА
Саша Зделар зарегистрирован в качестве игрока «Зенита».
29-летний полузащитник заявлен за петербургский клуб в Мир РПЛ. Профиль игрока, перешедшего из ЦСКА, появился на сайте лиги в составе «Зенита».
Ранее сообщалось о проблемах петербуржцев с регистрацией Зделара. Клуб не успел прикрепить документы и внести данные игрока в систему РПЛ. РФС пошел навстречу «Зениту» и позволил заявить футболиста на основании подписанного до дедлайна контракта с клубом.
Изображение: premierliga.ru
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт РПЛ
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