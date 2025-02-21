Зделар заявлен за «Зенит». Полузащитник перешел из ЦСКА

Саша Зделар зарегистрирован в качестве игрока «Зенита».

29-летний полузащитник заявлен за петербургский клуб в Мир РПЛ . Профиль игрока, перешедшего из ЦСКА , появился на сайте лиги в составе «Зенита ».

Ранее сообщалось о проблемах петербуржцев с регистрацией Зделара . Клуб не успел прикрепить документы и внести данные игрока в систему РПЛ. РФС пошел навстречу «Зениту» и позволил заявить футболиста на основании подписанного до дедлайна контракта с клубом.

Изображение: premierliga.ru