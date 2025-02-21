Зделар перешел в «Зенит» из ЦСКА, контракт – до конца сезона-2025/26

Саша Зделар перешел из ЦСКА в «Зенит».

Петербургский клуб объявил о трансфере 29-летнего полузащитника армейцев. Контракт с «Зенитом » рассчитан до конца сезона-2025/26.

Ранее сообщалось , что с учетом бонусов москвичи получат за серба 1,8 млн евро.

Статистику Зделара, игравшего за ЦСКА с 2022 года, можно найти здесь .

Изображение: t.me/fczenit