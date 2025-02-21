Зделар перешел в «Зенит» из ЦСКА, контракт – до конца сезона-2025/26
Саша Зделар перешел из ЦСКА в «Зенит».
Петербургский клуб объявил о трансфере 29-летнего полузащитника армейцев. Контракт с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2025/26.
Ранее сообщалось, что с учетом бонусов москвичи получат за серба 1,8 млн евро.
Статистику Зделара, игравшего за ЦСКА с 2022 года, можно найти здесь.
Изображение: t.me/fczenit
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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