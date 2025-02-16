«Салават Юлаев» вышел в плей-офф КХЛ. Уфимцы стали третьим участником Кубка Гагарина-2025

«Салават Юлаев» вышел в плей-офф КХЛ.

Сегодня уфимцы одержали победу в матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Локомотивом » (3:2 ОТ). Команде Виктора Козлова достаточно было не проиграть в основное время, чтобы обеспечить себе место в Кубке Гагарина.

Теперь в активе «Салавата Юлаева » 75 очков после 55 игр сезона. Клуб идет на втором месте в Восточной конференции.

Ранее место в плей-офф также гарантировали «Локомотив» и «Трактор ».

«Салават» победил «Локомотив» в овертайме – 3:2. Решающий гол на счету Уилсона