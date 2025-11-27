167

«Реал Мадрид» обыграл «Олимпиакос» – 4:3! Мбаппе сделал покер, у Винисиуса 2 ассиста

«Реал Мадрид» в гостях победил «Олимпиакос».

«Олимпиакос» дома уступил «Реал Мадрид» (3:4) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Игра проходил на стадионе «Георгиос Караискакис».

Спортс проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 8-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Шикинью. На 22-й Килиан Мбаппе забил с паса Винисиуса Жуниора, на 24-й – Арды Гюлера, на 29-й – Эдуардо Камавинга.

На 52-й Мехди Тареми отыграл один гол. На 59-й Мбаппе оформил покер – снова ассист сделал Винисиус. На 81-й забил Аюб Эль-Кааби.

Лига чемпионов. 5 тур
26 ноября 20:00, Георгиос Караискакис
Олимпиакос
Завершен
3 - 4
Реал Мадрид
Матч окончен
90’
Винисиус Жуниор   Фран Гарсия
  Эль-Кааби
81’
73’
Асенсио   Браим Диас
Родиней   Коштинья
72’
Поденсе   Стрефецца
72’
Пирола   Бьянкон
62’
61’
Гюлер   Беллингем
59’
  Мбаппе
56’
Гюлер
  Тареми
52’
46’
Камавинга   Себальос
Дани Гарсия   Эссе
46’
2тайм
Перерыв
Ортега
40’
29’
  Мбаппе
Шикинью   Тареми
28’
24’
  Мбаппе
23’
Камавинга
22’
  Мбаппе
  Шикинью
8’
Олимпиакос
Цолакис, Ортега, Пирола, Рецос, Родиней, Музакитис, Дани Гарсия, Поденсе, Шикинью, Желсон Мартинш, Эль-Кааби
Запасные: Тареми, Ботис, Бьянкон, Коштинья, Диогу Насименту, Пневмонидис, Калогеропулос, Оньемаечи, Эссе, Яремчук, Шипиони, Стрефецца
1тайм
Реал Мадрид:
Лунин, Менди, Альваро Каррерас, Асенсио, Александер-Арнолд, Камавинга, Тчуамени, Винисиус Жуниор, Гюлер, Вальверде, Мбаппе
Запасные: Ф. Гонсалес, Фран Гарсия, Беллингем, Себальос, Наварро, Браим Диас, Эндрик, Родриго, Гонсало Гарсия
