Матч окончен
«Реал Мадрид» обыграл «Олимпиакос» – 4:3! Мбаппе сделал покер, у Винисиуса 2 ассиста
«Реал Мадрид» в гостях победил «Олимпиакос».
«Олимпиакос» дома уступил «Реал Мадрид» (3:4) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Игра проходил на стадионе «Георгиос Караискакис».
Спортс проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на 8-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Шикинью. На 22-й Килиан Мбаппе забил с паса Винисиуса Жуниора, на 24-й – Арды Гюлера, на 29-й – Эдуардо Камавинга.
На 52-й Мехди Тареми отыграл один гол. На 59-й Мбаппе оформил покер – снова ассист сделал Винисиус. На 81-й забил Аюб Эль-Кааби.
Лига чемпионов. 5 тур
26 ноября 20:00, Георгиос Караискакис
Завершен
3 - 4
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости