«Реал Мадрид» обыграл «Олимпиакос» – 4:3! Мбаппе сделал покер, у Винисиуса 2 ассиста

«Реал Мадрид» в гостях победил «Олимпиакос».

«Олимпиакос » дома уступил «Реал Мадрид » (3:4) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Игра проходил на стадионе «Георгиос Караискакис».

Спортс проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 8-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Шикинью . На 22-й Килиан Мбаппе забил с паса Винисиуса Жуниора , на 24-й – Арды Гюлера , на 29-й – Эдуардо Камавинга .

На 52-й Мехди Тареми отыграл один гол. На 59-й Мбаппе оформил покер – снова ассист сделал Винисиус. На 81-й забил Аюб Эль-Кааби .

