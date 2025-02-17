Трансфер Лоррана в ЦСКА сорвался. Полузащитник приехал в аэропорт, но армейцы не прислали контракт, и «Фламенго» не разрешил игроку вылет в Турцию (Вене Казагранде)

Стали известны детали срыва трансфера в ЦСКА полузащитника Лоррана .

Ранее сообщалось , что за 80% прав на 18-летнего футболиста армейцы собирались заплатить 8 млн евро. 16 февраля стало известно , что переход бразильца под угрозой срыва из-за попытки агентов изменить условия перед вылетом хавбека «Фламенго» на медосмотр.

Журналист Вене Казагранде написал, что «Фламенго» разрешил Лоррану отправиться в Турцию и пройти медосмотр перед трансфером в ЦСКА . Игрок должен был вылететь на сбор ЦСКА сегодня утром, но не сделал этого.

Бразильский клуб спросил представителей футболиста о причинах такого решения и получил ответ о том, что контракты футболиста не были подписаны. «Фламенго» ответил, что не стал бы так поступать, так как существует риск того, что игрок приедет в расположение ЦСКА, после чего москвичи потребуют внести изменения в условия. Из-за этой неразберихи ЦСКА отказался от сделки.

Позже Казагранде уточнил, что Лорран даже отправился в аэропорт, но клуб так и не прислал подписанный контракт. Без завершения всех формальностей по документам «Фламенго» не разрешил вылет.

С точки зрения игрока, ситуация обстоит так: «Фламенго» разрешил бы игроку вылететь в Турцию, только если ЦСКА отправил бы подписанный контракт о трансфере. ЦСКА пообещал, что отправит его сегодня утром, но так и не сделал этого. Игрок действительно приехал в аэропорт, но ЦСКА так и не прислал подписанный контракт. В итоге, бразилец не получил разрешение от «Фламенго » на вылет без контракта.

Таким образом, у «Фламенго» одна версия, у стороны Лоррана – другая, но ЦСКА в любом случае вышел из длительных переговоров.