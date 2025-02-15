Лыжи. Кубок мира. Амундсен, Крюгер, Ниенге, Нисканен, Лапалю, Ангер, Фермойлен пробегут коньковый масс-старт на 20 км

Амундсен и Крюгер пробегут коньковый масс-старт на этапе Кубка мира по лыжам.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 7-й этап Фалун, Швеция Мужчины 20 км, масс-старт, свободный стиль Начало – 13:00 по московскому времени (16 февраля), прямая трансляция – «Матч! Арена». Старт-лист 1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) 2. Уго Лапалю (Франция) 3. Харальд Амундсен (Норвегия) 4. Ииво Нисканен (Финляндия) 5. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) 6. Мика Фермойлен (Австрия) 7. Андрес Фьюрен Рее (Норвегия) 8. Матис Делож (Франция) 9. Эдвин Ангер (Швеция) 10. Пол Гульберг (Норвегия) 11. Гас Шумахер (США) 12. Ян Томас Йенссен (Норвегия) 13. Арси Руусканен (Финляндия) 14. Калле Халварссон (Швеция) 15. Федерико Пеллегрино (Италия) 16. Йенс Бурман (Швеция) 17. Жюль Лапьер (Франция) 18. Антуан Сир (Канада)