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Петржела приглашен на 100-летний юбилей «Зенита»: «Не знаю, какая будет ситуация. Меня бы задавили, если бы полетел в Россию»

Властимил Петржела рассказал о приглашении на 100-летний юбилей «Зенита».

– Планируете ли вы приехать на празднование 100-летия «Зенита»? 

– Не знаю, честно. 

– Общались ли вы с кем-то из клуба? Может, вам присылали приглашение? 

– Да, пригласили. Приглашение пришло. Не знаю, какая будет ситуация. Никто этого не знает. Меня бы [в Чехии] задавили, если бы полетел в Россию.

– Когда вы в последний раз были в Санкт-Петербурге?

– Думаю, 4 или 5 лет назад.

– Хотели бы снова посетить город? 

– Да! В России мне очень нравилось. У меня никаких проблем. Это мой любимый город! – сказал бывший тренер «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт день за днем»
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