Петржела приглашен на 100-летний юбилей «Зенита»: «Не знаю, какая будет ситуация. Меня бы задавили, если бы полетел в Россию»
Властимил Петржела рассказал о приглашении на 100-летний юбилей «Зенита».
– Планируете ли вы приехать на празднование 100-летия «Зенита»?
– Не знаю, честно.
– Общались ли вы с кем-то из клуба? Может, вам присылали приглашение?
– Да, пригласили. Приглашение пришло. Не знаю, какая будет ситуация. Никто этого не знает. Меня бы [в Чехии] задавили, если бы полетел в Россию.
– Когда вы в последний раз были в Санкт-Петербурге?
– Думаю, 4 или 5 лет назад.
– Хотели бы снова посетить город?
– Да! В России мне очень нравилось. У меня никаких проблем. Это мой любимый город! – сказал бывший тренер «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт день за днем»
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