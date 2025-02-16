Петржела приглашен на 100-летний юбилей «Зенита»: «Не знаю, какая будет ситуация. Меня бы задавили, если бы полетел в Россию»

Властимил Петржела рассказал о приглашении на 100-летний юбилей «Зенита».

– Планируете ли вы приехать на празднование 100-летия «Зенита»?

– Не знаю, честно.

– Общались ли вы с кем-то из клуба? Может, вам присылали приглашение?

– Да, пригласили. Приглашение пришло. Не знаю, какая будет ситуация. Никто этого не знает. Меня бы [в Чехии] задавили, если бы полетел в Россию.

– Когда вы в последний раз были в Санкт-Петербурге?

– Думаю, 4 или 5 лет назад.

– Хотели бы снова посетить город?

– Да! В России мне очень нравилось. У меня никаких проблем. Это мой любимый город! – сказал бывший тренер «Зенита».