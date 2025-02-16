Сафонов на французском дал комментарий после игры с «Тулузой»: «Трудная, но важная победа. Для меня был спокойный матч»

Матвей Сафонов на французском языке дал комментарий после игры с «Тулузой».

Сафонов вышел в старте и не пропустил. Встреча закончилась победой «ПСЖ» 1:0.

«Да, это была трудная победа, но очень важная. Это Париж. Для меня сегодня был спокойный матч с небольшим количеством моментов. Однако было трудно сохранять спокойствие», – сказал вратарь в интервью DAZN.

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