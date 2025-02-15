14

Финал Гран-при России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Хабибуллина и Княжук представят произвольные программы

Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский покажут произвольные программы в ФГПР.

Гран-при России по фигурному катанию

Финал

Красноярск

Пары

Произвольная программа

Начало – 10:00 по московскому времени (16 февраля), прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Дарья Андреева – Александр Акимов

2. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

3. Ясмина Кадырова – Илья Миронов

Вторая разминка

4. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

5. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

6. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

7. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

После короткой программы

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 81,20

2. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 77,04

3. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 74,38

4. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 72,63

5. Ясмина Кадырова – Илья Миронов – 70,63

6. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 66,85

7. Дарья Андреева – Александр Акимов – 55,42

Расписание финала Гран-при России в Красноярске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoсборная России
logoНаталья Хабибуллина
logoАнастасия Мишина
logoДмитрий Евгеньев
logoИлья Княжук
Илья Миронов
logoАлександр Галлямов
пары
Артем Грицаенко
logoДмитрий Козловский
Александр Акимов
logoАнастасия Мухортова
Дарья Андреева
logoАлександра Бойкова
результаты
Елизавета Осокина
logoСерия Гран-при России
logoЯсмина Кадырова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡️ Финал Гран-при России. Мишина и Галлямов выиграли короткую программу, Хабибуллина и Княжук – 2-е, Бойкова и Козловский – 4-е
1106вчера, 12:03
⚡️ Чемпионат России по прыжкам. Мишина и Галлямов победили, Осокина и Грицаенко – 2-е, Бойкова и Козловский выбыли в 1/4 финала
91518 января, 17:02
⚡ Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Мишина и Галлямов победили в парах, Бойкова и Козловский – 2-е, Хабибуллина и Княжук – 3-и
119720 декабря 2024, 11:59
Рекомендуем
Главные новости
Финал Гран-при России. Петросян, Муравьева, Горбачева, Фролова, Акатьева, Садкова выступят с произвольными программами
33сегодня, 17:01
Финал Гран-при России. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы
13сегодня, 16:51
Авербух о победе Гуменника: «Вдвойне рад потому, что программа, которую я сделал Петру, наконец заиграла всеми красками»
49сегодня, 16:15
Татьяна Мишина: «Уровень на финале Гран-при России был даже повыше, чем на чемпионате Европы. Бричги тут бы оказался подальше»
46сегодня, 15:59
WADA о Синнере и Валиевой: «Эти два дела несопоставимы из-за совершенно разных обстоятельств и подтверждающих доказательств»
33сегодня, 15:47
Тарасова на вопрос о дополнительных прокатах для определения участника олимпийского отбора: «Нет смысла их проводить. Всем понятно, кто поедет»
114сегодня, 15:26
«Пердит в диктофон». Журналист Дмитрий Кузнецов приложил аудио, как Мишин отказался отвечать на вопросы про отбор на Олимпиаду
157сегодня, 15:19
Петр Гуменник: «Как определять команду участников Олимпиады? Надо выбрать критерии, каждому из них дать вес. Потом суммировать»
47сегодня, 15:00
Кондратюк об олимпийском отборе: «Если получится – хорошо. Если нет – я точно буду кататься до Игр-2030, и у меня будет еще одна попытка»
22сегодня, 14:47
Алексей Мишин: «Должен ли учитываться олимпийский опыт при выборе кандидата? Если вы это озвучите, то я соглашусь»
61сегодня, 14:47
Ко всем новостям
Последние новости
Журова сравнила допинг-дела Валиевой и Синнера: «Мы понимаем, что это предвзятое отношение не просто к России, а к отдельным спортсменам»
2сегодня, 14:40
Петр Чернышев и его 6-летняя дочь выступили с номером, посвященным Анастасии Заворотнюк
сегодня, 13:35
«Проехали с удовольствием, хорошим настроением и кайфом». Миронова и Устенко о 3-м месте в ритм-танце
1сегодня, 09:47
Энберт о финале Гран-при России: «Выступают сильные спортсмены, которые вполне конкурентоспособны не только на европейском уровне, но и на мировом»
сегодня, 09:32
Александр Акимов: «Подготовка к финалу Гран-при России пошла не по плану – в последний тренировочный день получил нелепую травму ноги»
вчера, 12:37
Алена Леонова: «Под руководством Сихарулидзе фигурное катание в России будет только процветать. Он знает все нюансы этого вида спорта»
1213 февраля, 14:33
Министр спорта Красноярского края: «Принимать финал Гран-при – это почетно и статусно. Готовы претендовать на проведение соревнований в новых форматах»
13 февраля, 14:09
Станислава Константинова: «Мне кажется, что в отборе должны участвовать все победители ЧР. Возможно, у федерации есть мнение по мужчинам, но Дикиджи видится мне фаворитом»
1213 февраля, 08:15
Тарасова поздравила Лакерника с 80-летием: «Желаю ему здоровья! Чтобы он продвигал свои новые идеи в фигурном катании»
112 февраля, 19:51
Сихарулидзе о благотворительном вечере памяти жертв авиакатастрофы в Вашингтоне: «С удовольствием посетим, если нас пригласят»
1612 февраля, 18:12
Рекомендуем