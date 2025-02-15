Финал Гран-при России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Хабибуллина и Княжук представят произвольные программы
Гран-при России по фигурному катанию
Финал
Красноярск
Пары
Произвольная программа
Начало – 10:00 по московскому времени (16 февраля), прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Дарья Андреева – Александр Акимов
2. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
3. Ясмина Кадырова – Илья Миронов
Вторая разминка
4. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
5. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
6. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
7. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
После короткой программы
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 81,20
2. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 77,04
3. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 74,38
4. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 72,63
5. Ясмина Кадырова – Илья Миронов – 70,63
6. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 66,85
7. Дарья Андреева – Александр Акимов – 55,42
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