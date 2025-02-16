В «Реале» считают судейство в матчах с «Атлетико» и «Осасуной» реакцией на жалобу клуба (Marca)
Мадридский клуб ранее опубликовал на своем сайте официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на судейство в матче Ла Лиги с «Эспаньолом» (0:1), призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в «повторяющемся вреде клубу».
По данным Marca, в клубе считают «беспрецедентным» судейство арбитра Хосе Мунуэры Монтеро в матче с «Осасуной» (1:1). Напомним, в 1-м тайме встречи был удален за разговоры Джуд Беллингем – в своем протоколе арбитр написал, что полузащитник «Реала» сказал ему «иди на ### (на фиг)».
Сообщается, что в клубе считают «не случайными» решения арбитров в матчах с «Атлетико» и «Осасуной», в каждом из которых в ворота «Реала» назначались пенальти. Мадридцы уверены, что судейство в последних матчах Ла Лиги является реакцией на критику со стороны клуба, поскольку не могут найти другого объяснения происходящему.
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