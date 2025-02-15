Финал Гран-при России. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы
Гран-при России по фигурному катанию
Финал
Красноярск
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 11:45 по московскому времени (16 февраля), прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Юлия Чуркина – Борис Фролов
2. Анна Коломенская – Артем Фролов
3. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов
4. Софья Шевченко – Андрей Ежлов
5. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин
Вторая разминка
6. Анна Щербакова – Егор Гончаров
7. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
8. Екатерина Миронова – Евгений Устенко
9. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано
10. Василиса Кагановская – Максим Некрасов
После ритм-танца
1. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 81,51
2. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 80,41
3. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 79,80
4. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 77,93
5. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 76,77
6. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин – 72,98
7. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 72,56
8. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 68,22
9. Анна Коломенская – Артем Фролов – 67,88
10. Юлия Чуркина – Борис Фролов – 63,59
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