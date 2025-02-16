Матч всех звезд Единой лиги ВТБ. «Хозяева» сыграют с «Гостями»

Сегодня пройдет Матч всех звезд Лиги ВТБ.

В главном событии звездного уик-энда друг с другом сыграют команды российских игроков и легионеров.

Матч всех звезд Лиги ВТБ

Хозяева – Гости

16 февраля. 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.