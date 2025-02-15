Чемпионат мира по биатлону-2025. Гонка преследования. Брезаз-Буше стартует первой, Пройс – 2-й, Минккинен – 3-й, Жанмонно – 6-й, Симон – 7-й
Чемпионат мира по биатлону-2025
Ленцерхайде, Швейцария
Женщины
Гонка преследования
Начало – 14:05 по московскому времени (16 февраля), прямая трансляция – Okko.
Старт-лист
1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)
2. Франциска Пройс (Германия) – 0:10
3. Суви Минккинен (Финляндия) – 0:10
4. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 0:11
5. Микела Каррара (Италия) – 0:24
6. Лу Жанмонно (Франция) – 0:31
7. Жюлия Симон (Франция) – 0:35
8. Майя Клутенс (Бельгия) – 0:50
9. Элла Халварссон (Швеция) – 0:52
10. Эльвира Оберг (Швеция) – 0:53
11. София Шнайдер (Германия) – 0:56
12. Осеан Мишлон (Франция) – 0:56
13. Наталья Сидорович (Польша) – 0:57
14-15. Анамария Лампич (Словения) – 0:57
14-15. Милена Тодорова (Болгария) – 0:57
16. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 0:57
17. Юлия Таннхаймер (Германия) – 0:59
18. Юлия Джима (Украина) – 1:00
19. Ханна Оберг (Швеция) – 1:03...
21. Доротея Вирер (Италия) – 1:11...
23. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 1:13...
33. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 1:50
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий