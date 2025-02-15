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Чемпионат мира по биатлону-2025. Гонка преследования. Брезаз-Буше стартует первой, Пройс – 2-й, Минккинен – 3-й, Жанмонно – 6-й, Симон – 7-й

Брезаз-Буше, Пройс, Жанмонно пробегут гонку преследования на ЧМ по биатлону.

Чемпионат мира по биатлону-2025

Ленцерхайде, Швейцария

Женщины

Гонка преследования

Начало – 14:05 по московскому времени (16 февраля), прямая трансляция – Okko.

Старт-лист

1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)

2. Франциска Пройс (Германия) – 0:10

3. Суви Минккинен (Финляндия) – 0:10

4. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 0:11

5. Микела Каррара (Италия) – 0:24

6. Лу Жанмонно (Франция) – 0:31

7. Жюлия Симон (Франция) – 0:35

8. Майя Клутенс (Бельгия) – 0:50

9. Элла Халварссон (Швеция) – 0:52

10. Эльвира Оберг (Швеция) – 0:53

11. София Шнайдер (Германия) – 0:56

12. Осеан Мишлон (Франция) – 0:56

13. Наталья Сидорович (Польша) – 0:57

14-15. Анамария Лампич (Словения) – 0:57

14-15. Милена Тодорова (Болгария) – 0:57

16. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 0:57

17. Юлия Таннхаймер (Германия) – 0:59

18. Юлия Джима (Украина) – 1:00

19. Ханна Оберг (Швеция) – 1:03...

21. Доротея Вирер (Италия) – 1:11...

23. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 1:13...

33. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 1:50

Расписание чемпионата мира по биатлону-2025 в Ленцерхайде

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
гонка преследования (жен)
Ленцерхайде
результаты
logoЧемпионат мира по биатлону
logoсборная Словении жен
logoсборная Норвегии жен
logoФранциска Пройс
logoДоротея Вирер
logoсборная Польши жен
logoСуви Минккинен
logoХанна Оберг
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoсборная Болгарии жен
logoМикела Каррара
logoсборная Словакии жен
logoЮлия Джима
logoЭльвира Оберг
logoсборная Украины жен
logoсборная Швейцарии жен
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoсборная Швеции жен
logoЛу Жанмонно
logoЖюлия Симон
logoМарен Киркеэйде
logoНаталия Сидорович (Томашевска)
logoОсеан Мишлон
logoЭлла Халварссон
logoАнастасия Кузьмина
logoСофия Шнайдер
logoсборная Германии жен
logoсборная Италии жен
logoсборная Бельгии жен
logoЮлия Таннхаймер
logoМайя Клутенс
logoМилена Тодорова
logoЛена Хекки-Гросс
logoсборная Франции жен
logoАнамария Лампич
logoсборная Финляндии жен
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