Ирина Роднина: «Почему депутаты-учителя и журналисты нормально, а спортсмены – нет? У нас что, есть табу на спортсменов?»

Ирина Роднина высказалась об отношении к спортсменам-депутатам.

– Спортсмены-депутаты? У нас что, есть табу на спортсменов? Почему депутаты-учителя и журналисты нормально, а спортсмены – нет?

– Как относитесь к общественной критике спортсменов-депутатов?

– Не знаю, я критики не слышала. Я постоянно получаю отзывы о своей работе от людей, потому что я депутат-одномандатник, и у меня каждую неделю происходят встречи с моими избирателями. Поэтому информацию как, что и зачем я имею каждую неделю напрямую – глаза в глаза, а не через интернет, – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина .