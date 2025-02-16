Ирина Роднина: «Почему депутаты-учителя и журналисты нормально, а спортсмены – нет? У нас что, есть табу на спортсменов?»
Ирина Роднина высказалась об отношении к спортсменам-депутатам.
– Спортсмены-депутаты? У нас что, есть табу на спортсменов? Почему депутаты-учителя и журналисты нормально, а спортсмены – нет?
– Как относитесь к общественной критике спортсменов-депутатов?
– Не знаю, я критики не слышала. Я постоянно получаю отзывы о своей работе от людей, потому что я депутат-одномандатник, и у меня каждую неделю происходят встречи с моими избирателями. Поэтому информацию как, что и зачем я имею каждую неделю напрямую – глаза в глаза, а не через интернет, – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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