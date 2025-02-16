Аморим про 0:1 с «Тоттенхэмом»: «Разница в том, что они забили, а «МЮ» – нет. Меня беспокоит наше место в таблице, а не мое положение. Я уверен в своей работе и просто хочу побеждать»

Рубен Аморим объяснил поражение от «Тоттенхэма» (0:1).

«Вся разница была в том, что они забили, а мы – нет. У нас были возможности. У нас были шансы после контратак, мы пытались добиться результата, но в конечном счете они забили, мы – нет.

Мы хотим, чтобы наши игроки восстановились. Думаю, мы добьемся возвращения некоторых футболистов к следующему матчу. Мы должны быть едины, чтобы завершить сезон и начать все с чистого листа.

Это самый сложный турнир в мире. Я стараюсь осторожно обращаться с молодежью. Я чувствовал, что команда стремится забить, и не хотел вносить изменения. Но эти парни будут играть.

Я не беспокоюсь. Я понимаю наших болельщиков, понимаю, что обо всем этом думает пресса. Я ненавижу проигрывать, это худшее чувство на свете. Об остальном я не думаю. Я здесь для того, чтобы помочь игрокам. Я понимаю свою ситуацию, свою задачу, я уверен в своей работе и просто хочу побеждать.

Меня беспокоит наше место в таблице, а не мое положение», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».