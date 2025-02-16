Аморим про 0:1 с «Тоттенхэмом»: «Разница в том, что они забили, а «МЮ» – нет. Меня беспокоит наше место в таблице, а не мое положение. Я уверен в своей работе и просто хочу побеждать»
«Вся разница была в том, что они забили, а мы – нет. У нас были возможности. У нас были шансы после контратак, мы пытались добиться результата, но в конечном счете они забили, мы – нет.
Мы хотим, чтобы наши игроки восстановились. Думаю, мы добьемся возвращения некоторых футболистов к следующему матчу. Мы должны быть едины, чтобы завершить сезон и начать все с чистого листа.
Это самый сложный турнир в мире. Я стараюсь осторожно обращаться с молодежью. Я чувствовал, что команда стремится забить, и не хотел вносить изменения. Но эти парни будут играть.
Я не беспокоюсь. Я понимаю наших болельщиков, понимаю, что обо всем этом думает пресса. Я ненавижу проигрывать, это худшее чувство на свете. Об остальном я не думаю. Я здесь для того, чтобы помочь игрокам. Я понимаю свою ситуацию, свою задачу, я уверен в своей работе и просто хочу побеждать.
Меня беспокоит наше место в таблице, а не мое положение», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий