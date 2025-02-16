«МЮ» опустился на 15-е место в АПЛ, проиграв «Тоттенхэму»
«Манчестер Юнайтед» упал еще ниже в таблице АПЛ.
Команда Рубена Аморима уступила «Тоттенхэму» (0:1) в 25-м туре. Она проиграла 3 из 4 последних матчей в чемпионате.
«Шпоры» обогнали «красных дьяволов» благодаря этой победе. Манкунианцы упали на 15-ю строчку.
22 февраля «МЮ» встретится с «Эвертоном».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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