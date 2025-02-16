«МЮ» опустился на 15-е место в АПЛ, проиграв «Тоттенхэму»

«Манчестер Юнайтед» упал еще ниже в таблице АПЛ.

Команда Рубена Аморима уступила «Тоттенхэму » (0:1) в 25-м туре. Она проиграла 3 из 4 последних матчей в чемпионате. «Шпоры» обогнали «красных дьяволов» благодаря этой победе. Манкунианцы упали на 15-ю строчку. 22 февраля «МЮ » встретится с «Эвертоном».